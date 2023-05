Emilia - Romagna | in 10mila tornano a casa ma ancora 26mila sfollati | Meloni in visita alle zone devastate

La premier, rientrata in anticipo dal G7, farà un sopralluogo nelle zone colpite dall'alluvione con il governatore dell'Stefano Bonaccini . "Finalmente è uscito il sole. La situazione ...Gene Gnocchi si emoziona in diretta a Citofonare Rai2, mentre racconta il dramma dell' alluvione vissuto sulla sua pelle in. 'Sono abituato a venire lì e divertirci ma questa volta non me la sento', dice il comico nel programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura . Maltempo, enorme masso si abbatte ...Cresce la solidarietà verso le popolazioni colpite dal maltempo in. Anche il gruppo di Varese di Federazione Ambulanze Veterinarie Italia mercoledì mattina si unirà al convoglio di aiuto verso i luoghi colpiti. La federazione mobiliterà un convoglio ...

Scuole chiuse 22 maggio, ecco dove in Emilia Romagna il Resto del Carlino

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata in Emilia Romagna, all'aeroporto di Rimini. Incontrerà il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per fare il punto della situazione ...Tema della puntata Ovviamente l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Gnocchi era a Roma per l voro e ha ringraziato la moglie che «è stata più fredda» di lui nel prendere decisioni difficili in ...