Emilia - Romagna | Giorgia Meloni è atterrata a Rimini | oggi visita alle zone devastate dall' alluvione

Tra le località balneari, i rincari maggiori si registrano in Sardegna con il +20,3% della zona Olbia - Tempio ma anche in Puglia e insi registrano aumenti (dal +15% al +17%). . . 21 ...Non cala il livello dell'allerta in: la protezione civile ha, infatti, rinnovato l'allerta rossa anche per domani sulle aree interessate dal maltempo dei giorni scorsi. Il codice rosso sul Bolognese e sullaè ...L'Autorità per la regolazione dell'energia, Arera, ha sospeso il pagamento delle bollette di luce, gas, rifiuti e acqua per i residenti dei comuni dell'devastati dall'alluvione. Il provvedimento d'urgenza a sostegno della popolazione colpita è stato approvato per non gravare ulteriormente sui danni economici subiti dai cittadini ...

Emilia-Romagna, le foto della casa di Laura Pausini dopo l’alluvione Sky Tg24

“Sono Mattia, ho 19 anni e ho deciso di fare disobbedienza civile perché la tragedia orribile vissuta in questi giorni in Emilia Romagna è un’avvisaglia del futuro nero che attende l’umanità, fatto di ...“Forza Emilia Romagna”, questo il grido di- un gruppo di ragazzi e ragazze disabili che stanno concludendo in questi giorni ‘disabilidAmare’, il format della Fipsas che il Comune di Castellammare del ...