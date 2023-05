Emilia - Romagna | Giorgia Meloni è atterrata a Rimini | oggi visita alle zone devastate | Allerta rossa fino a domani

(Di domenica 21 maggio 2023) 21 mag 13:07 Inrtaa lunedì Non scende il livello dell'rta in. La Protezione civile ha infatti rinnovata l'rtaanche per la giornata di ...

13.50 Papa:vicino popolazione"Rinnovo di cuore la mia vicinanza alla popolazione dell', colpita in questi giorni dalle inondazioni", ha detto Papa Francesco al Regina Caeli in piazza San Pietro. Bergoglio è tornato anche sui conflitti in corso."A un mese dallo scoppio ...La crisi climatica in. Il carbone vegetale nella fontana di Trevi. La nuova contestazione degli attivisti per il clima di Ultima Generazione è avvenuta nella mattinata di domenica 21 ...21 mag 13:07 Inallerta rossa fino a lunedì Non scende il livello dell'allerta in. La Protezione civile ha infatti rinnovata l'allerta rossa anche per la giornata di lunedì sulle ...

Alluvione Emilia Romagna, 48 ore tregua dalle piogge. Meloni atterrata a Rimini. LIVE Sky Tg24

Il 76enne, residente a Battipaglia, ha inviato la busta con i contanti al presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna. Dentro c'era anche un biglietto: "Con tutto il mio cuore" ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Centomila ettari alluvionati ...