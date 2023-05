Emilia Romagna | arriva Meloni Si teme per Ravenna | argine per difenderla dall’alluvione

(Di domenica 21 maggio 2023) Fine settimana di dolore per l’dove le alluvioni e le piogge incessanti continuano a tenere vaste aree di territorio sott’acqua a 6 giorni dal disastro. La presidente del Consiglio, Giorgia, è rientrata anticipatamente dal G7 in Giappone, e domenica 21 maggio èta nelle zone alluvionate. Fra i problemi maggiori c’è adesso quello delle frane che stanno mettendo in ginocchio l’Appennino sul versante romagnolo ma anche toscano. Sale intanto a più di 36.600 il numero degli sfollati, la maggior parte nelte. Uno stabile sommerso dall’acqua a. Foto Twitter @NiccoloZancan, ora siper– città patrimonio dell’umanità Unesco – è il secondo comune più esteso ...

'Nulla a che vedere, certo, con la tragedia che si sta consumando ina causa delle avversità atmosferiche; non ho tuttavia alcuna difficoltà a prevedere che anche l'agricoltura di casa nostra subirà danni a dir poco pesanti a causa della pioggia che, ...'Il problema inè che forse dovevano mettere un po' più di cemento . Quando la natura decide, accade ed è ...Vajont" ha detto Sallusti paragonandolo alle inondazioni di questi giorni in. ...Continua l'emergenza alluvione incon le piogge incessanti, vaste aree sott'acqua e le continue frane che stanno mettendo in ginocchio l'Appennino. Gli sfollati sono saliti a oltre 36.000, la maggior parte sono del ...

Ma non è che una piccolissima parte del disastro che ha colpito i paesi dell'Emilia-Romagna". Poi ha concluso: "Come federazione vogliamo emettere dei contributi aiutando le nostre società sportive i ...Per sabato 20 maggio è stata emessa l’allerta meteo n.065/2023 valida sul territorio regionale dell’Emilia-Romagna per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori. Nella giornata… Leggi ...