Emergenza maltempo | Salvini | “Su comuni isolati subito interventi”

(Di domenica 21 maggio 2023) “Il territorio va infrastrutturato e messo in sicurezza". Così il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoin un punto stampa in prefettura a Bologna dopo l'alluvione in Emilia-Romagna. "Ci sono dighe fermate da troppi anni, decenni in alcuni casi. Queste opere servono. Non sono di destra o sinistra", aggiunge. “Alla ricostruzione occorrerà associare norme di. Come ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti noi possiamo intervenire direttamente su alcunie su alcune infrastrutture particolarmente a rischio” (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA).