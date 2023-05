Emergenza Emilia Romagna | è già partita la caccia ai colpevoli

(Di domenica 21 maggio 2023) Uno sguardo da Ponte di Domenico Ocone Quando si dice che piove sul bagnato. Ancora una volta sono scoppiate, immancabili quanto sterili, le rampogne che coinvolgono il Paese per la calamità abbattutasi in. Mentre si inizia a far la conta dei danni provocati dai rovesci eccezionali abbattutisi sulle zone rivierasche dell’ alto Adriatico, giá sono molti, meglio troppi e di ogni genere, i novelli farisei che, nella diverse trasmissioni televisive e dalle pagine dei giornali, stanno facendo promuovendo il rituale scambio di accuse nel tentativo di attribuire a qualcuno le responsabilità di quanto è accaduto. Gli stessi personaggi, se l’ evento si fosse verificato in Grecia, non avrebbero esitato a incolpare Giove Pluvio perché ha eseguito quanto di sua competenza peccando di eccesso di zelo. Nelle dichiarazioni rilasciate, Il governatore di quella ...

...in famiglia ieri e oggi ha dato spazio alla devastante alluvione che ha sconvolto l'Romagna ... 21 maggio 2023, non nascondendo il suo timore, cioè che, vista la situazione di grave, ...L'impressionante video dell'alluvione nel Ravennate . MONTERENZIO Il Paese spaccato in due dalle frane . LUGO Elicottero precipita durante i soccorsi . LECCO Frana provoca un crollo ...... con l'obiettivo di riportare l'attenzione sull'alluvione inRomagna. Poi hanno srotolato uno striscione con con la scritta 'climatica ed ecologica'. Dodici attivisti sono stati ...

Una raccolta fondi a sostegno dei territori alluvionati dell'Emilia Romagna. Si chiama "Col-Azione" l'iniziativa messa in campo questa mattina dal gruppo Scout Roma ...