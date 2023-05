Elisir di lunga vita? Mangiare poco e mai cena troppo tardi

(Di domenica 21 maggio 2023) Roma, 21 mag. -, in intervalli limitati, e maila sera per vivere a lungo e in salute. A partire dall'insegnamento di Ippocrate che inva a fare del cibo la propria ...

Roma, 21 mag. - Mangiare poco, in intervalli limitati, e mai troppo tardi la sera per vivere a lungo e in salute. A partire dall'insegnamento di Ippocrate che invitava a fare del cibo la propria ...Capolavoro del disco, 'Velasquez' è il simbolo di '', nonché uno dei brani più significativi ... La canzone termina con una coda di chitarra, basso e batteriapiù di due minuti, in un ...Misteri di Liguria è un intrigante viaggio alla scoperta di personaggi curiosi, come il professor Voronoff alla ricerca dell'divita, di […] Navigazione articoli Esercitazione la ...

L’elisir di lunga vita I medici internisti: mangiare meno e non cenare tardi Corriere della Sera

E questo rende molto difficile seguire un regime di stretta restrizione calorica per lunghi periodi di tempo. Per questo, gli scienziati di settore sono alla ricerca di modalità alternative e meno ...nasce nel 1943 a Carate Brianza, un piccolo comune della provincia di Monza. Laureatosi in Lettere antiche presso l’Università Cattolica di Milano nel 1968, diventerà presto assistente di Storia delle ...