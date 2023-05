Elicottero precipita a Lugo | stava controllando i danni alle linee elettriche Quattro feriti | due gravi

(Di domenica 21 maggio 2023) Due, altri due con lesioni più lievi. È il bilancio di un incidente che ha coinvolto unprivato, caduto a Belricetto di, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica.

A emergenza si aggiunge emergenza: unè caduto a Ca' di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento di ripristino della rete elettrica: ci sarebbero quattro feriti ...unprecipitato a Lugo: quattro feriti E nella tarda mattinata si è sfiorata una nuova tragedia: un privato che volava per conto dell'Enel per cercare di risolvere la situazione delle migliaia ...

Un elicottero dei soccorsi è precipitato a Lugo di Romagna AGI - Agenzia Italia

Davide Barone, 45 anni, è stato trasportato al Maggiore: ha traumi al torace e al bacino. E’ il secondo incidente simile da cui esce vivo ...Vista dall'alto l'Emilia-Romagna «sembra bombardata». Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla protezione civile che da giorni coordina i soccorsi, usa ...