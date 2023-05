Elezioni in Grecia | vincono i conservatori di Mitsotakis ma si va verso nuovo voto il 25 giugno

(Di domenica 21 maggio 2023) Sembra improbabile che Nea Dimokratía cerchi di collaborare con altre forze politiche per creare un governo di coalizione, ed è invece più facile che cerchi una riconferma con pieni poteri nella seconda elezione in estate

Quelle di ieri sono le primeinda quando la sua economia ha cessato di essere sotto stretta supervisione da parte di istituti di credito internazionali. Si tratta di un duro colpo ...La prima analisi suggerisce che Syriza ha perso 700.000 elettori dalledel 2019, ... è stato rieletto, ottenendo il primo posto nella sua circoscrizione elettorale nel nord dellacon ..., Tsipras non va oltre il 20%. Ecco cosa cambia Laha scelto il centrodestra . Non c'è stata storia nelleche si sono svolte ieri nel Paese, il partito del premier ...

Grecia, Mitsotakis vince ma vuole stravincere. Nuove elezioni il 25 giugno RaiNews

Vittoria netta del partito conservatore di Kyriakos Mitsotakis nelle elezioni parlamentari in Grecia che si sono tenute nella giornata di ieri.Il premier conservatore uscente viene riconfermato al governo ma non ha i numeri sufficienti per governare. Nuove elezioni a fine giugno per una maggioranza senza coalizioni. Sconfitta pesante per Tsi ...