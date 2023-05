Elezioni in Grecia | in testa i conservatori di Mitsotakis | Risultato chiaro | ha vinto la speranza

(Di domenica 21 maggio 2023) Fotogallery - Migliaia in piazza dopo il disastro ferroviario in, molotov e lacrimogeni: scontri con la polizia IN GIAPPONE Alluvione Emilia - Romagna: gli abbracci a Meloni di Biden, von der ...

Fotogallery - Migliaia in piazza dopo il disastro ferroviario in, molotov e lacrimogeni: scontri con la polizia IN GIAPPONE Alluvione Emilia - Romagna: gli ...intendere che punta a nuove,...Le eventuali nuovesi terrebbero con un diverso sistema elettorale, approvato proprio ... ha ricordato il suo impegno per "unapiù forte, con un ruolo importante in Europa". Eletto per ...Roma, 21 mag. Inil primo ministro Kyriakos Mitsotakis e il suo partito conservatore hanno ottenuto un chiaro vantaggio nelleparlamentari odierne, come mostrano gli exit poll. Ma i primi dati indicano ...

Exit poll Grecia: conservatori di Mitsotakis in testa, Syriza non sfonda Il Sole 24 ORE

Nuove elezioni con bonus di maggiornaza Il risultato non consente ... che ha accompagnato il Paese fuori dalla dolorosa crisi del debito: l'anno scorso la Grecia è uscita dal programma di sorveglianza ...Il premier uscente Kyriakos Mitsotakis, dato in netto vantaggio, punta a rinunciare subito al mandato esplorativo per formare un governo di coalizione ...