"La matematica della rappresentanza proporzionale porta a vicoli ciechi" ha aggiunto, lasciando intendere che punta a nuove, con un diverso sistema elettorale, per formare un governo ...In, i conservatori del premier uscente Kyriakos Mitsotakis stanno ottenendo secondo dati ancora parziali una netta vittoria nelle, che però potrebbe non bastare a creare un governo ...Mentre lo spoglio dei voti delleparlamentari insi avvicina alla conclusione, si consolida la netta distanza tra il partito del premier ellenico Kyriakos Mitsotakis, Nuova Democrazia, e la coalizione di sinistra ...

Elezioni in Grecia, i risultati parziali: il partito conservatore di Mitsotakis è in testa con 41% Corriere della Sera

Elezioni politiche in Grecia: sono quasi dieci milioni i cittadini chiamati alle urne per scegliere il nuovo governo. Il premier uscente Kyriakos Mitsotakis, a capo del partito conservatore di Nea Dim ...Nuove elezioni con bonus di maggiornaza Il risultato non consente ... che ha accompagnato il Paese fuori dalla dolorosa crisi del debito: l'anno scorso la Grecia è uscita dal programma di sorveglianza ...