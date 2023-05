Elezioni in Grecia | exit poll | conservatori di Mitsotakis in testa

(Di domenica 21 maggio 2023) Fotogallery - Migliaia in piazza dopo il disastro ferroviario in, molotov e lacrimogeni: scontri con la polizia IN GIAPPONE Alluvione Emilia - Romagna: gli abbracci a Meloni di Biden, von der ...

Elezioni in Grecia, urne chiuse. Exit poll: conservatori di Mitsotakis in testa Sky Tg24

Elezioni politiche in Grecia: sono quasi dieci milioni i cittadini chiamate alle urne per scegliere il nuovo governo. Gli ultimi sondaggi danno in testa il premier uscente Kyriakos Mitsotakis, a capo ...ATENE - Secondo i primi exit poll sulle elezioni in Grecia, poll diffusi dall'emittente Ert, il partito di Nea Dimokratia del premier uscente Kyriakos Mitsotakis è dato tra il 40 e il 36%. Syriza, il ...