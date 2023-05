Elezioni in Grecia | exit poll | conservatori del premier uscente Mitsotakis in testa

(Di domenica 21 maggio 2023) Fotogallery - Migliaia in piazza dopo il disastro ferroviario in, molotov e lacrimogeni: scontri con la polizia IN GIAPPONE Alluvione Emilia - Romagna: gli abbracci a Meloni di Biden, von der ...

Elezioni in Grecia: exit poll, i conservatori di Mitsotakis in testa Agenzia ANSA

Oggi urne aperte per scegliere il nuovo governo. Urne aperte, in Grecia, per le elezioni del nuovo Governo. Nelle immagini il voto del primo ministro conservatore uscente Kyriakos Mitsotakis, 55 ann.(Adnkronos) - Come da previsioni, i conservatori di Nuova democrazia del premier Kyriakos Mitsotakis sono in testa secondo gli exit poll diffusi dalla tv Ert, dopo la chiusura delle urne. Nd è data ...