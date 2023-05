Elezioni in Grecia | conservatori di Mitsotakis in testa | Syriza delude

(Di domenica 21 maggio 2023)non è riuscito far passare il proprio messaggio per il cambiamento a votanti che non fanno parte dello zoccolo duro del partito, e anzi paga con un grossa perdita di voti rispetto anche alle stime meno generose

...è la prima inda quando la sua economia ha cessato di essere sotto stretta supervisione da parte degli istituti di credito internazionali a seguito della crisi del debito. Possibilia ...Fotogallery - Migliaia in piazza dopo il disastro ferroviario in, molotov e lacrimogeni: scontri con la polizia IN GIAPPONE Alluvione Emilia - Romagna: gli abbracci a Meloni di Biden, von der Leyen e Zelensky IN GIAPPONE Fotogallery - Il bilaterale della ...Non è chiaro se avrà i numeri per governare: potrebbe servire un secondo turno di ...

Exit poll Grecia: conservatori di Mitsotakis in testa, Syriza non sfonda Il Sole 24 ORE

Con ogni probabilità saranno i conservatori di Nea Dimokratia, guidati dal premier uscente Kyriakos Mitsotakis, avranno l’onere di provare a formare una coalizione di governo in Grecia ... Il ...Grecia in stallo. Sarà una lunga notte di attesa per i risultati delle elezioni politiche. Gli exit poll danno in vantaggio la formazione di destra al governo, Nuova Democrazia, che tuttavia non raggi ...