Elezioni Grecia 2023 | oggi si vota | il rebus del futuro governo

(Di domenica 21 maggio 2023) Sono 8,9 milioni i cittadini chiamati alle urne.con un nuovo sistema proporzionale, che rischia di rendere difficile la formazione del nuovo esecutivo Sono 8,9 milioni i greci chiamati alle urnedomenica 21 maggiopercon un nuovo sistema proporzionale, che rischia di rendere difficile la formazione del nuovo. I sondaggi danno in vantaggio il partito Nuova Democrazia (Nd) del premier Kyriakos Mitsotakis, che tuttavia potrebbe non raggiungere il numero di seggi necessari per la formazione dell’esecutivo. L’alternativa è undi coalizione fra Nd e i socialisti del Pasok o un’alleanza progressista fra Syriza dell’ex premier Alexis Tsipras e il Pasok, ma i numeri sono incerti e non è detto si trovino accordi fra i programmi. Secondo gli ultimi ...