El Salvador | ressa per entrare allo stadio | almeno 12 tifosi morti schiacciati dalla calca

Nove persone sono morte e almeno due sono rimaste gravemente ferite in El, schiacciate dalladei tifosi che stavano entrando allo stadio Cuscatlan, nella capitale San, per assistere ieri sera a una partita di campionato. L'annuncio della polizia su ...... almeno 12 persone sono morte e altre sono rimaste gravemente ferite dopo essere state schiacciate dalladei tifosi che stavano entrando al Cuscatlán, nella capitale di El, per ...Nove persone sono morte e almeno due sono rimaste gravemente ferite in El, schiacciate dalladei tifosi che stavano entrando allo stadio Cuscatlan, nella capitale San, per assistere ieri sera a una partita di campionato. L'annuncio della polizia su ...

El Salvador, calca allo stadio: 9 morti Entilocali-online

Nove persone sono morte in Salvador in seguito alla calca di tifosi che stavano cercando di entrare all'Estadio Cuscatlan, nella capitale San Salvator, per assistere ad un match di… Leggi ...Tragedia allo stadio: almeno 12 persone sono morte e altre sono rimaste gravemente ferite dopo essere state schiacciate dalla ressa dei tifosi che stavano entrando al ...