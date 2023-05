El Salvador | dodici morti nella calca per entrare allo stadio

(Di domenica 21 maggio 2023) TragediaCuscatlan di San: 12 persone sono mortein seguito al tentativo di alcuni tifosi dinell'impianto da 35mila posti per assistere alla partita tra la squadra locale dell'Alianza e il CD FAS. Secondo fonti della polizia ci sarebbero diverse persone ricoverate in ospedale in condizioni critiche. La partita è stata interrotta e centinaia di agenti e militari hanno coordinato l'evacuazione degli spettatori. Il presidente di El, Nayib Bukele, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta.

