12 persone sono rimaste uccise in seguito alladi tifosi che stavano cercando di entrare all'Estadio Cuscatlan, nella capitale San Salvator, per assistere a un match di campionato di calcio tra Alianza e Fas. Piu' di 100 le persone finite in ...Leggi Anche Congo, 11 morti nellain un concerto a Kinshasa Indagine sui biglietti Il ... la Federación Salvadoreña de Fútbol (la Federazione Calciso di El) ha sospeso in segno di ...SAN(El) - Tragedia allo stadio Cuscatlan di Sanin occasione della partita tra la squadra locale dell' Alianza e il CD FAS . Dodici persone sono morte nellain seguito al tentativo di alcuni tifosi di entrare nell'impianto da 35mila ...

El Salvador, calca per entrare allo stadio: morti dodici tifosi TGCOM

A El Salvador almeno dodici persone sono morte a causa della calca di tifosi che stavano cercando di entrare all'Estadio Monumental di Cuscatlan, città a una quarantina di chilometri dalla capitale Sa ...Centinaia di agenti delle forze dell'ordine sono a lavoro a El Salvador, per evacuare le persone che si sono scontrare allo stadio.