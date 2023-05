El Salvador | calca di tifosi allo stadio | i primi soccorsi

Dodici persone sono rimaste uccise in unadi tifosi allo stadio Cuscatlan di Sanper assistere a una partita del torneo di calcio ...Leggi Anche Congo, 11 morti nellain un concerto a Kinshasa Indagine sui biglietti Il ... la Federación Salvadoreña de Fútbol (la Federazione Calciso di El) ha sospeso in segno di ...12 persone sono rimaste uccise in seguito alladi tifosi che stavano cercando di entrare all'Estadio Cuscatlan, nella capitale San Salvator, per assistere a un match di campionato di calcio tra Alianza e Fas. Piu' di 100 le persone finite in ...

Calca per entrare allo stadio, dodici morti a El Salvador RaiNews

La tragedia è avvenuta poco prima dell'inizio della gara tra Alianza FC e CD FAS all'Estadio Cuscatlán di San Salvador. Troppi tifosi, muniti di biglietti falsi, hanno tentato in tutti i modi di entra ...Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha espresso le sue condoglianze per la tragica morte di una dozzina di persone in Salvador, schiacciate nella ...