El Salvador | calca alla stadio | 9 morti

(Di domenica 21 maggio 2023) È di novee 2 feriti il bilancio delladavanti ai cancelli delloper la finale del campionatoegno, tra i club Alianza e Fas. Le vittime sono state confermate dpolizia civile nazionale. La partita, in programma alloMonumentale di Cuscatlan, a 41 km a nordest della capitale, è stata sospesa. Al momento si contano almeno 2 feriti che sono stati portati in ospedale in condizioni critiche. I tifosi scampatisono rimasti in campo agitando furiosamente le magliette nel tentativo di rivedere le persone sdraiate sull'erba che si muovevano a malapena.

Tragedia allo stadio Cuscatlan di San: 12 persone sono morte nellain seguito al tentativo di alcuni tifosi di entrare nell'impianto da 35mila posti per assistere alla partita tra la squadra locale dell'Alianza e il CD FAS. ...Dodici persone sono rimaste uccise in unadi tifosi allo stadio Cuscatlan di Sanper assistere a una partita del torneo di calcio ...Leggi Anche Congo, 11 morti nellain un concerto a Kinshasa Indagine sui biglietti Il ... la Federación Salvadoreña de Fútbol (la Federazione Calciso di El) ha sospeso in segno di ...

La tragedia è avvenuta poco prima dell'inizio della gara tra Alianza FC e CD FAS all'Estadio Cuscatlán di San Salvador. Troppi tifosi, muniti di biglietti falsi, hanno tentato in tutti i modi di entra ...Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha espresso le sue condoglianze per la tragica morte di una dozzina di persone in Salvador, schiacciate nella ...