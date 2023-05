Ecco perché il Paese è infiammato | Giannini scatenato contro il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) "A proposito dell'infiammazione del, qui nessuno dice che ilsbaglia tutto per motivi ideologici. Mettiamo in fila le cose proprio a partire dalla Costituzione": Massimo, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, ha spiegatoa suo dire sarebbero in corso diverse contestazioni in Italia, non mancando di criticare ilguidato da Giorgia Meloni. "la Roccella viene contestata?ilnon vuole riconoscere i figli delle coppie omogenitoriali, cosa che avviene in tutta Europa, e ha votatouna risoluzione del Parlamento europeo. Lì c'è già una prima violazione di un diritto costituzionale", ha detto il direttore de La Stampa. "L'autonomia differenziata? La ...