Ecco i veri fascisti

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 21 maggio 2023) Al Salone del Libro a Torino si invitano gli editori, si invitano gli autori e poi, se l’autore non è gradito o se il libro non piace, si impedisce all’autore di parlare. È accaduto ieri al ministro per la famiglia Eugenia Roccella, ma non solo a lei. È accaduto anche in altri casi. Ad impedire al ministro per la Famiglia di parlare è stato un gruppo di attiviste e attivisti, soprattutto giovani, i quali, nel loro entusiasmo, sono quasi sempre ottusi. Gli adulti, invece di cercare di aprire la mente dei giovani, trasformano la ottusità in fanatismo. Il libro di Eugenia Roccella è molto bello e tutti dovrebbero leggerlo. Si intitola: Una famiglia radicale, dove il ministro racconta la storia della sua famiglia, dove radicale è un aggettivo ambivalente. Riguarda l’appartenenza politica di Franco Roccella e di Wanda Raheli. Franco Roccella in particolare fondò con altri (con Mario ...