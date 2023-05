È morto Martin Amis | lo scrittore di The Zone of Interest aveva 73 anni Stroncato da un tumore all' esofago

Amis , lo scrittore inglese i cui romanzi caustici, eruditi e cupamente comici hanno ridefinito la narrativa britannica degli anni Ottanta e Novanta, e'nella sua casa di Lake Worth in ...Nei suoi romanzi ha dimostrato un notevole eclettismo passando con successo da un genere letterario all'altro: ènella sua casa di Lake Worth, in Florida, lo scrittoreAmis . Aveva 73 anni. La moglie, la scrittrice Isabel Fonseca, ha dichiarato che la causa è stata un cancro all'esofago, la stessa ...Amis ènella sua casa in Florida, negli Stati Uniti, all'età di 73 anni. Lo riferisce il New York Times. La moglie, Isabel Fonseca, anche lei scrittrice, ha reso noto che un tumore all'...

Morto Martin Amis: lo scrittore di «Money» e «La freccia del tempo» aveva 73 anni Corriere della Sera

Martin Amis, qual è la causa della morte Il celebre scrittore si è spento a causa di un tumore, come dichiarato dalla moglie Isabel Fonseca ...Ma il libro cruciale di Martin Amis scaturì da ciò che ne ha segnato la vita. No, non solo la vita, anche la morte. Martin è morto a 73 anni, la stessa età in cui morì il suo grande, ingombrante, ...