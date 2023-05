È morto Ari Boulogne | il presunto figlio illegittimo dell’attore francese Alain Delon

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 maggio 2023) Ari, fotografo edel grande attore, è stato trovato, sabato 20 maggio, nel suo appartamento di Parigi. Lo ha confermato la procura della capitale, 60 anni, era emiplegico e il suo decesso potrebbe essere avvenuto diversi giorni fa. A trovare il suo corpo senza vita è stata la compagna 58enne, di ritorno da un viaggio insieme al21enne., per le sue precarie condizioni di salute, necessitava di cure ed attenzioni costanti: per questo la procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per «mancata assistenza a persona in pericolo» e arrestato una persona: secondo il quotidiano Le Parisien si ...