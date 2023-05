Dramma a El Salvador | tifosi schiacciati | 12 morti e 500 feriti | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 21 maggio 2023) Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. Dodici persone sono morte in una calca diallo stadio Cuscatlán di Elper assistere alla partita di calcio tra Alianza e FAS. La conferma è arrivata dalla Polizia Civile Nazionale (PNC). “In via preliminare abbiamo un bilancio di dodici vittime, nove delle quali sono qui allo stadio e altre tre, che ci sono state comunicate, si trovano in diversi ospedali”, ha dichiarato alla stampa il direttore della PNC Mauricio Arriaza. “Il calcioegno è in lutto”, ha detto Arriaza. Oltre ai, almeno 500sono rimasti, “almeno due dei quali in condizioni critiche”, ha aggiunto la polizia. Secondo le forze di sicurezza, “le prime notizie parlano di una calca diche cercavano di entrare ...