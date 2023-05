Dove vivrà Carlo III adesso che è re?

Leggi su velvetmag

(Di domenica 21 maggio 2023) Finora reha vissuto a Clarence House, la residenza in cui ha trascorso gli ultimi decenni della sua vita. Ma in seguito alla sua incoronazione tutti prevedono che si trasferisca a Buckingham Palace. In realtà, però,III ha a disposizione diversi posti tra cui scegliere, tra palazzi, castelli e ville che si trovano in luoghi distanti tra loro. Da Londra al Norfolk, passando per la Transilvania: tanti i posti su cui il Re starebbe riflettendo. Ad appena una settimana dalla sua incoronazione, il Sun ha pubblicato un articolo in cui si afferma ciò che era già stato avanzato da altri. ReIII non ha alcuna intenzione di trasferirsi a Buckingham Palace, che rappresenta il luogo per eccellenza della Corona britannica dai tempi della regina Vittoria. A favorire questa sua scelta è il fatto che il Palazzo è in ristrutturazione ...