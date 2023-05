Doppio oro di Raffaeli agli Europei di ritmica

(Di domenica 21 maggio 2023) BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Sofiacontinua a riscrivere la storia della ginnastica azzurra e mondiale. Dopo l'argento conquistato ieri nell'all around, la 19enne poliziotta marchigiana mette in bacheca due orididi Baku (Azerbaijan). L'iridata fa suo innanzitutto il titolo continentale alla palla con un totale di 33.650 punti; alle sue spalle la bulgara Stiliana Nikolova, argento con 33.350, e l'azera Zohra Aghamirova, bronzo con 32.850. Dopo l'oro alla palla,ha vinto anche la finale alle clavette aeglididi Baku (Azerbaijan). Poco dopo, l'italiana concede il bis anche alla clavette, mettendo al collo l'oro con 33.000 punti davanti alla bulgara Boryana Kaleyn, argento con 32.650, e alla slovena Ekaterina ...

L'atleta italiana, dopo la sua prestazione, ha parlato ai microfoni della stampa italiana in zona mista. Queste le parole della Raffaeli: ' ...Lo scorso anno nella specialità aveva conquistato l'argento europeo e l'iridato. Ora per la giovane c'è attesa in vista della partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

