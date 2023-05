(Di domenica 21 maggio 2023)la fortedi ieri simentre sono già partiti gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità che era stata chiusa in varie aree ...

la fortedi ieri si contano i danni nelle isole Eolie mentre sono già partiti gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità che era stata chiusa in varie aree ...... per la resilienza dei nostri bagnìni che già il giornola terribilestavano ripulendo la spiaggia. Sembra che tutti siano consapevoli che anche nella catastrofe c'è un'identità da ...... ai diportisti, ai pescatori e agli sportivi l'emissione di un avviso meteo perintensa ... Si tratta della boa ondametrica di Capo Mele che circa un anno fa è stata nuovamente varatache ...

Dopo mareggiata si contano danni nelle isole Eolie Agenzia ANSA

Dopo la forte mareggiata di ieri si contano i danni nelle isole Eolie mentre sono già partiti gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità che era stata chiusa in varie aree de ...Continua la mareggiata di dirigenti che da Azione si abbatte su Italia Viva. Questa volta tocca ai componenti (a questo punto ex) della segreteria di Roma del partito guidato da Carlo Calenda. Questa ...