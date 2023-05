Dopo la contestazione a Roccella | Ultima Generazione imbratta la Fontana di Trevi video

Leggi su agi

(Di domenica 21 maggio 2023) AGI - Otto attivisti di "" hanno gettato un liquido nero, carbone vegetale, nelladi, al centro di Roma. Gli ambientalisti - che avevano uno striscione per la campagna "non paghiamo il fossile" - hanno urlato: "il nostro paese sta morendo", tra gli insulti dei passanti e dei turisti. Sul posto gli agenti del Gruppodella polizia locale di Roma Capitale e la polizia. L'azione segue di 24 ore quella contro Eugeniaal Salone del Libro di Torino dove un gruppo di attiviste, del collettivo femminista 'Non Una di meno' e del movimento ambientalista Extiction Rebellion, ha impedito alla ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità di presentare il proprio volume "Una famiglia radicale". Questa mattina, poco...