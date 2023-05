Dopo la contestazione a Roccella | Extinction Rebellion imbratta la Fontana di Trevi video

(Di domenica 21 maggio 2023) AGI - Otto attivisti di "Ultima Generazione" hanno gettato un liquido nero, carbone vegetale, nelladi, al centro di Roma. Gli ambientalisti - che avevano uno striscione per la campagna "non paghiamo il fossile" - hanno urlato: "il nostro paese sta morendo", tra gli insulti dei passanti e dei turisti. Sul posto gli agenti del Gruppodella polizia locale di Roma Capitale e la polizia. L'azione segue di 24 ore quella contro Eugeniaal Salone del Libro di Torino dove un gruppo di attiviste ha impedito alla ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità di presentare il proprio volume "Una famiglia radicale". Questa mattina, pocol'apertura del Salone del Libro di Torino,ha scaricato due canotti ...

...essersi fatte sentire in mezzo al pubblico presente, per leggere un comunicato che metteva al ... Non placandosi lae la voce delle attiviste che gridavano "Giù le mani dai corpi e ...Il giornolaalla ministra Roccella che ha fatto tanto discutere (la politica e non solo), gli attivisti di Extinction Rebellion stavolta hanno scelto l'esterno del Salone del Libro per ...Gli agenti della Digos beneventana infattiinterrogatori di alcuni di coloro che viaggiavano ... Non si è proceduto invece con ladel reato di attentato alla sicurezza dei trasporti . ...

Dopo la contestazione a Roccella, Extinction Rebellion imbratta la ... AGI - Agenzia Italia

L'azione segue di 24 ore quella al Salone del Libro di Torino contro la ministra per la Famiglia AGI - Otto attivisti di "Ultima Generazione" hanno gettato un liquido nero, carbone vegetale, nella Fon ...Tensione al Salone del Libro dopo la contestazione alla ministra Roccella che avrebbe dovuto presentare il suo ultimo libro. 29 persone denunciate ...