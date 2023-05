Dopo Bakhmut. Con gli F-16 l'Ucraina e la Nato si giocano tutto

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 21 maggio 2023) La guerra nella città ormai spettrale è finita. Le opinioni di Pietro Batacchi (Rivista italiana di Difesa) e Claudio Bortolotti (Star Insight). “Dipende molto da come Kiev riuscirà ad attuare una serie di piani di inganno. Se l'inganno non dovesse riuscire le perdite sarebbero importanti. Una sconfitta anche per l'Occidente"