Domenica In | ospiti 21 maggio 2023

(Di domenica 21 maggio 2023) Oggi, 21, tornerà in ondaIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. La puntata si aprirà con un collegamento con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per un aggiornamento sulla grave situazione nelle zone colpite dalla alluvione di questi giorni. Nella puntata, inoltre, Marcella Bella, si racconterà tra carriera e vita privata e si esibirà in un medley dei suoi successi, mentre Rossana Luttazzi ripercorrerà, tra aneddoti e filmati, la sua bellissima storia d’amore con l’indimenticabile Lelio Luttazzi al quale ha dedicato il libro ‘Una storia d’ amore e di lucida follia’. Con lei in studio anche Minnie Minoprio, che si esibirà cantando “Vecchia America”, un grande successo del 1951 di Lelio Luttazzi. ...

Si cambia rotta a Domenica IN oggi in diretta 21 maggio 2023 c'è l'emergenza Emilia Romagna e per fortuna sparisce il caso Trevignano