DOMENICA IN | MARA VENIER SPAZIA TRA ATTUALITÁ E TANTISSIMI OSPITI

(Di domenica 21 maggio 2023) Si aprirà con un collegamento con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per un aggiornamento sulla grave situazione nelle zone colpite dalla alluvione di questi giorni l’appuntamento con “In” condotta da, in diretta21 maggio dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e su Rai Italia dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Nella puntata, inoltre, Marcella Bella, si racconterà tra carriera e vita privata e si esibirà in un medley dei suoi successi, mentre Rossana Luttazzi ripercorrerà, tra aneddoti e filmati, la sua bellissima storia d’amore con l’indimenticabile Lelio Luttazzi al quale ha dedicato il libro ‘Una storia d’ amore e di lucida follia’. Con lei in studio anche Minnie Minoprio che si esibirà cantando “Vecchia America”, un grande successo del 1951 di Lelio ...

Ecco tutti gli ospiti della puntata di Domenica In del 21 maggio 2023 intervistati da Mara Venier, da Stefano Bonaccini a Marcella Bella e Massimiliano Ossini.L’appuntamento, come sempre, è per oggi, domenica 21 maggio, a partire dalle 17.20 circa, subito dopo Domenica In di Mara Venier. Ma ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti. Da Lello Arena a Stefano ...