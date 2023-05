DOMENICA IN | MARA VENIER SPAZIA TRA ATTUALITÁ E TANTISSIMI OSPITI

(Di domenica 21 maggio 2023) Si aprirà con un collegamento con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per un aggiornamento sulla grave situazione nelle zone colpite dalla alluvione di questi giorni l’appuntamento con “In” condotta da, in diretta21 maggio dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e su Rai Italia dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Nella puntata, inoltre, Marcella Bella, si racconterà tra carriera e vita privata e si esibirà in un medley dei suoi successi, mentre Rossana Luttazzi ripercorrerà, tra aneddoti e filmati, la sua bellissima storia d’amore con l’indimenticabile Lelio Luttazzi al quale ha dedicato il libro ‘Una storia d’ amore e di lucida follia’. Con lei in studio anche Minnie Minoprio che si esibirà cantando “Vecchia America”, un grande successo del 1951 di Lelio ...

Marcella Bella è stata ospite diVenier nella puntata diIn andata in onda oggi su Rai 1. A un certo punto dell'intervista le due hanno raccontato un aneddoto sulla gelosia della cantante per il marito Mario Merello, ...Venier ha dedicato l'intera puntata diIn di oggi all'accaduto, con interviste, testimonianze e collegamenti in diretta. Laura Pausini, originaria proprio di quella zona, ha mostrato i ...Gaffe a luci rosse aIn : protagonistiVenier e il suo ospite Massimiliano Ossini , in studio insieme a figlia e moglie. A un certo punto dell'intervista la conduttrice ha chiesto al collega: ' Hai messo il ...

Mara Venier: «Hai messo il vibratore». La gaffe a luci rosse a Domenica In con Massimiliano Ossini leggo.it

Bonaccini a Domenica In sul silenzio del Boss “Speriamo che Springsteen trovi modo di dire due parole per la Romagna”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha risposto oggi… Legg ...Mara Venier non si smetisce mai. Con le sue gaffe e doppi sensi a Domenica In fa sorridere i telespettatori con la nonchalance che la contraddistingue. La vittima della giornata è ...