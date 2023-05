Domenica In | gli ospiti di Mara Venier oggi 21 maggio 2023 | scaletta e anticipazioni

(Di domenica 21 maggio 2023) Tutto pronto per la nuova puntata diIn, in onda, 21, a partire dalle 14.00 su Rai 1. Una puntata senz'altro diversa dalle altre, in cui ci saranno senz'altro momenti spensierati, come da prassi, ma anche approfondimenti in merito all'alluvione che sta colpendo l'Emilia...

... in diretta tv e in streaming Auxerre - Psg è in programmaalle 20:45. Il match valido per la trentatreesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva perabbonati ...MillionDay: di seguito i numeri vincenti relativi all'estrazione di21 maggio 2023, conaltri numeri dell'Extra MillionDay. Il gioco mette ogni giorno in palio un milione di euro. Eccoci pronti per l'appuntamento con il MillionDay . Qui sotto troverete ...Orainquirenti sono impegnati nelle indagini per stabilire le esatte dinamiche della vicenda. ... l'incidente si è verificato intorno alle 7:20 di stamani,21 maggio. Le vittime ...

Sabato e Domenica gli aggiornamenti sul tempo – meteo Toscana Meteo Toscana

Prosegue fino alle 19 di oggi, domenica 21 maggio, la nota manifestazione florovivaistica. Gli incontri previsti nel pomeriggio si svolgeranno in sala consiliare ...Riceve la prima formazione musicale da don Križman, parroco di Prosecco, che gli impartisce lezioni di pianoforte per ... Da qui parte la grande carriera dell’artista ricordato oggi a Domenica In.