Dolcetti alle mele pronti in 5 minuti | ottimi per colazione e merenda!

(Di domenica 21 maggio 2023) Se abbiamo una mela in più nella nostra dispensa possiamo utilizzarla per realizzare un dolce fritto strepitoso. Facile da preparare porteremo a tavola un dolce che ricorda la forma di uno spicchio di pizza ma goloso e al sapore di mela. Guarda il tuo orologio prima di metterti ai fornelli e vedrai che occuperai solo pochidel tuo tempo. Ingredienti Per questo dolce fritto alla mela occorrono: 280 gr di farina 1 mela Olio vegetale 1 cucchiaio di zucchero 2 cucchiai di yogurt bianco 1 uovo 1 bustina di vanillina 8 gr di lievito in polvere 2 cucchiai di olio di semi Prima fase della preparazione Prima di tutto tagliamo una mela, eliminiamo la buccia e il torsolo per poi grattugiarla. Mettiamola da parte e prendiamo una ciotola in cui versare un uovo. Aggiungiamo lo zucchero, la vanillina e mescoliamo con una frusta a mano. Successivamente versiamo l’olio di ...