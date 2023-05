Docenti neoimmessi 2022 | chi non ottiene il trasferimento potrà richiedere assegnazione provvisoria e poi di nuovo trasferimento

(Di domenica 21 maggio 2023) Il decreto PA ha "sbloccato" la mobilità per ineoassunti nell'a.s./23, che hanno ricevuto la convalida della domanda inizialmente presentata con riserva e parteciperanno ai movimenti per l'a.s. 2023/24, i cui esiti sono attesi il 24 maggio. Se non soddisfatti, potranno partecipare alle prossime assegnazioni provvisorie e poi alla mobilità per l'a.s. 2024/25. L'articolo .

I Dirigenti scolastici avranno cura di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese daiinteressati e di comunicare all'Ufficio eventuali false attestazioni.

Anno di prova e formazione docenti neoassunti, cosa fare se non si raggiungono i 180 giorni di servizio FAQ Marche Orizzonte Scuola

Il personale docente di Scuola secondaria di primo e secondo grado, assunto a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023, secondo le disposizioni della procedura concorsuale prevista dall’art. 59, comma 9 ...cosa fare se i docenti neoassunti in ruolo non raggiungono i 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattiche, richiesti A questo ed altro risponde l’USR Marche nelle FAQ dedicate ai ...