Docenti di Musica e Strumento Musicale licenziati a distanza di anni dall’assunzione in ruolo In Italia è possibile Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 21 maggio 2023) inviata da Enrico Martello - Dal 2020 è molto diffusa una casistica alquanto oscena per cui moltidile, dopo l’assunzione e la Conferma ina PIENO TITOLO dopo l’espletamento del Concorso riservato del 2018 si ritrovanodidi servizio, competenze acquisite e posizioni lavorative consolidate perché il Consiglio di Stato ha invalidato il loro Titolo AFAM come abilitante, al contrario di quanto ritenuto dai Giudici del Lavoro in più zone d’. L'articolo .