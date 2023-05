Dissesto idrogeologico | Renzi inchioda Conte | Perché ha truffato gli italiani

Leggi su iltempo

(Di domenica 21 maggio 2023) Nel tentativo di scaricare su altri le responsabilità per gli effetti disastrosi dell'alluvione in Emilia-Romagna la sinistra è arrivata a incolpare i governo di Giorgia Meloni accusato di ignorare il riscaldamento climatico. A mettere qualche puntino sulle "i" è Matteo, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda, su La7. "Con la chiusura dell'unità di missione a Palazzo Chigi contro ile Costa hannogli" attacca il leader di Italia viva tirando in ballo l'ex premier Giuseppee il suo ministro dell'Ambiente. Giorgia Meloni "la riapra", è l'appello di. In precedenzaha risposto ad alcune dichiarazioni, in trasmissione, di Tomaso Montanari, storico ...