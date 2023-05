Discarica Amazzonia

Leggi su panorama

(Di domenica 21 maggio 2023) La foresta brasiliana, che ospita città e 34 milioni di persone, è degradata anche da veleni e scarti riversati nei fiumi, e da centinaia di tonnellate di rifiuti che la popolazione più povera recupera per l’equivalente di pochi euro al mese. A differenza dell’«emergenza CO2», però, queste gravi forme di inquinamento vengono ignorate. Si ripete spesso che l’è patrimonio dell’umanità, il polmone verde del pianeta, con una fauna ricca di giaguari, serpenti, caimani e piranha. E come tale va protetto. Si racconta molto meno che questa foresta ospita non solo le tribù indigene, ma anche 34 milioni di persone, e ci sono città con gli stessi problemi di altre realtà del continente sudamericano come fabbisogni e di impatti. Arrivati a Santarém, città nata da poco e cresciuta rapidamente tra Belém e Manaus, le due grandi capitali dell’, ci ...