Diretta Spalletti | le parole dell' allenatore del Napoli LIVE

NAPOLI - Nonostante lo scudetto già conquistato da oltre due settimane, il Napoli non molla e batte 3 - 1 l'Inter finalista di Champions League. Lucianoè atteso per commentare il successo dei suoi ...resta in scia per superare il record di punti di Sarri, mentre l' Inter ora potrebbe essere scavalcata dalla Lazio al terzo posto.Inzaghi e(LaPresse) - Calciomercato.itI padroni di casa, alle prese con la questione della permanenza, o meno, dell'allenatore Luciano, sono reduci dalla sconfitta, la quarta ...

Napoli, rivivi diretta Spalletti: la conferenza stampa e le parole Corriere dello Sport

Interviste, dichiarazioni e conferenza stampa del tecnico azzurro dopo la partita vinta 3-1 sull'Inter: tutti gli aggiornamenti ...Spalletti recupera Kvara che va a comporre il tridente offensivo ... A destra c'è Bellanova, in regia Asllani. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky (Sky ...