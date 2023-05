DIRETTA – Napoli-Inter è iniziata | 0-0

(Di domenica 21 maggio 2023)scendoni in campo al ‘Maradona’ per il 36esimo turno di Serie A. Gli azzurri arrivano dalla pesantissima sconfitta contro il Monza, la quarta stagionale in campionato, e vogliono tornare a fare tre punti per raggiungere altri obiettivi dopo lo Scudetto. L’di Simone Inzaghi, invece, arriva dalla gioia della qualificazione alla finale di Champions League e da un momento di forma fisico straordinario. La partita si preannuncia estremamenteessante, davanti ad uno stadio stracolmo che intende tornare ad esultare con i nuovi Campioni d’Italia., le formazioni ufficiali Luciano Spalletti e Simone Inzaghi hanno vissuto una vigilia ricca di dubbi, tra calciatori che hanno saltato qualche allenamento e altri che invece dovrebbero riposare in vista dei ...

FORMAZIONI UFFICIALI- INTERNAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min - jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. SpallettiINTER (3 - 5 - 2)...ItalianoCLASSIFICA SERIE A:punti 83*, Juventus 69*, Inter 66*, Lazio 65*, Milan 64, Atalanta 61, Roma 59*, Monza 52, Bologna, Fiorentina e Torino 50, Udinese 46*, Sassuolo 44, Empoli 39*, ...La partita ASD Pineto Calcio - Arezzo di Domenica 21 maggio 2023 in: in gol Della Quercia, Forgione e Allegretti tutti nel primo tempo PINETO - Domenica 21 ...e Luca Chianese di. E' ...

17:55 - Squadre in campo, parte l'inno della Lega Serie A. Tutto pronto per il fischio d’inizio. 17.52 - L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla ...Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la trentaseiesima giornata di campionato tra Napoli e Inter. Gli azzurri giocano la penultima sfida al Maradona, uno dei pochi club che ha battuto ...