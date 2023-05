Diretta Napoli - Inter 1 - 0 | la sblocca Anguissa

ed Inter si affrontano per la 36° di Serie A . I nerazzurri devono difendere la zona Champions , mentre Spalletti vuole il record di punti ...FORMAZIONI UFFICIALI- INTERNAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min - jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. SpallettiINTER (3 - 5 - 2)...Premi F5 per aggiornare. Gentili lettori di 100 100benvenuti allatestuale di- Inter, gara valida per la 36 giornata del campionato di Serie A. 46 - Finisce il primo tempo.e Inter ferme sullo 0 - 0 ma i nerazzurri chiudono la prima frazione ...

Diretta Napoli - Inter (1-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

69' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Elmas e Osimhen e dentro Raspadori e Simeone. 67' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Zielinski serve spalle alla porta Anguissa, che si gira e calcia di prima in ...A destra c'è Bellanova, in regia Asllani. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky (Sky Sport) Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Inter: le scelte di ...