(Di domenica 21 maggio 2023) Il russo Daniilla finale degli Internazionali BNL d'Italia contro il danese Holger Rune. La finale, posticipata per pioggia per due volte , alla fine ha premiatoche si è ...

Grazie a questo successo, il russo sale al secondo posto della classificasuperando il serbo Novak Djokovic.Il tabellone con tutti i risultati Partite inAbbonati qui a Now - ...La grande sfida per il titolo degli Internazionali ...

Diretta ATP Roma: Medvedev vince gli Internazionali! Rivivi la diretta Corriere dello Sport

(Adnkronos) - E' il russo Daniil Medvedev il nuovo 'Re' di Roma. Il numero tre del mondo ha vinto gli Internazionali Bnl d'Italia 2023 battendo in finale il danese Holger Rune, numero 7 del torneo ...Ecco come è andato il match valido per il primo turno dell'Atp 250 di Ginevra tra Marco Cecchinato e Ben Shelton.