Diaz | un bacio alla maglia per restare a Milano? La trattativa con il Real

(Di domenica 21 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...

Poi, la stessa cosa avverrà tra la famigliae il Madrid. Quindi si dovranno parlare i due club. Tutto questo dovrebbe avvenire in tempi abbastanza stretti. Diciamo da qui a metà giugno, ...Gol, assist, une quelle parole, che sanno tanto di amore sincero di Brahimper la maglia rossonera. Ma che rischiano allo stesso tempo di rimanere inascoltati, perché mai come in questo ...Leao imboccato da un passaggio aldi, pure in sombrero sul suo avversario che lo guarda impotente, vola come uno Shinkansen, il treno proiettile giapponese, e regolerebbe la partita già ...

Milan-Sampdoria, Diaz: “Bacio alla maglia L’ho fatto con il cuore” Pianeta Milan

Mercato ora per ora Due assist e un gol contro la Sampdoria, Brahim Diaz ha aiutato il Milan Due assist e un gol contro la Sampdoria, Brahim Diaz ha aiutato il Milan nel 5-1 contro i blucerchiati con ...Calciomercato Milan, Diaz: il Real Madrid studia una nuova mossa! Il piano potrebbe essere di utilizzare lo spagnolo come contropartita In Milan Sampdoria, Brahim Diaz ha baciato la maglia dopo aver s ...