Di Lorenzo | “Ci tenevamo a battere l’Inter! Gol importantissimo | volevamo vincere”

... aperta da un lunghissimo applauso per Davide Orecchioni eCostantini, nonché per il prof ... coordinatore della manifestazione - Ci, e molto, a far ripartire questo torneo studentesco ...'Cimolto a far ripartire questo appuntamento nato 24 anni fa per ricordare il giovane ... sempre presente a questo torneo come 'accompagnatore' delle squadre del suo istituto e a...... nel post partita, coachNesello - ma non è andata come speravamo. Anche per merito di ... Peccato solo per l'epilogo: "Diamo i giusti meriti al Vigonza, ma cia chiudere meglio di così".

Napoli, Di Lorenzo: 'Ci tenevamo a battere l'Inter per un motivo ... Calciomercato.com

Le parole di Giovanni Di Lorenzo sono chiarissime ... «Volevamo battere l’Inter, ne avevamo parlato in settimana e ci tenevamo. Anche oggi c’era lo stadio pieno, meritavano una partita così. Chiudere ...Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine del match vinto contro l’Inter: “Il mio gol Ho trovato ...