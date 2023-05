Di Lorenzo | Bel gol | sono contento Chiudere a Napoli la carriera? Io qui sto bene!

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 21 maggio 2023) Giovanni Di, difensore e capitano del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine del match vinto contro l’Inter. Queste le sue parole: “Il mio gol? Ho trovato spazio sulla trequarti, mi ha passato palla Frank (Anguissa, ndr), ho provato a calciare ed è andata bene, ho fatto un bel gol, un gol importante per la squadra,per la squadra, volevamo vincere. -afferma Di- Abbraccio a Spalletti dopo il gol? Il mister è importantissimo per me, per noi, per la squadra, anche a Lecceandato in panchina, mi piace esultare coi compagni, era questa la dedica. Ci eravamo detti che l’Inter era l’unica che non eravamo riusciti a battere, ci tenevamo, anche oggi lo stadio era pieno e si meritavano questo risultato e questa partita. Siamo ...