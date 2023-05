Poi 58 - 55a metà gara. Murray con addirittura 30 punti. Davis e Reaves con 15. Reaves pare Klay Thompson, quello dei tempi belli… Per gli ospiti la buona notizia è che sono avanti pur ...Poi 58 - 55a metà gara. Murray con addirittura 30 punti. Davis e Reaves con 15. Reaves pare Klay Thompson, quello dei tempi belli… Per gli ospiti la buona notizia è che sono avanti pur ...

Denver stravince a Los Angeles. Murray e Jokic griffano il 3-0, Finals a un passo La Gazzetta dello Sport

Per i Nuggets sarebbe la prima volta nella. Ai Lakers serve l’impresa: nessuno ha mai recuperato da tre sconfitte a zero. Murray: “Cinque vittorie per prenderci l’anello” ...