“De Zerbi è arrivato al momento giusto per il Brighton” Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 maggio 2023) Lo scrittore Jonathan Wilson, autore del, ha commentato il lavoro di De, riconoscendo il suo valore. Tuttavia, il successo del tecnico italiano è stato possibile grazie all’eredità raccolta dagli allenatori prima di lui. Sappiamo tutti che c’era Graham Potter. Wilson si interroga: “Immaginate che Thomas Tuchel non fosse stato esonerato dal Chelsea all’inizio di settembre e che Graham Potter non fosse stato chiamato per sostituirlo. Potter, presumibilmente, sarebbe ancora al comando. La situazione delora sarebbe migliore o peggiore? Avrebbero giocato contro il Southampton (hanno vinto, ndr) da sesti in Premier e quasi qualificati per l’Europa League?”. Per poi aggiungere che Tuchel non convinceva Boehly, proprietario del Chelsea, da tempo: “Ilaveva iniziato bene questa stagione, 13 ...