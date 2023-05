De Niro attacca Trump | ' E' stupido!'

(Di domenica 21 maggio 2023) Robert Deoggi in conferenza stampa al Festival di Cannes , ha definito l'ex presidente degli stati Uniti, Donald, " un uomo stupido" , paragonandolo al cattivo del film Killers of the ...

- Robert Deoggi in conferenza stampa al Festival di Cannes , ha definito l'ex presidente degli stati Uniti, Donald Trump , " un uomo stupido" , paragonandolo al cattivo del film Killers of ...Desi è posto delle domande a proposito delle motivazioni che spingono le persone a tradire, sottolineando l'importanza di comprendere la " banalità del male " e il razzismo sistemico della ...Nel film, tratto dall'omonimo romanzo di David Grann, sulla nazione degli Osage, Deè William Hale, un potente sceriffo locale, amato dagli indigeni ignari di quello che sta commettendo contro ...

A Cannes De Niro attacca Trump "lo stupido" - Cinema Agenzia ANSA

Robert De Niro oggi in conferenza stampa al Festival di Cannes, ha definito l'ex presidente degli stati Uniti, Donald Trump, " un uomo stupido", paragonandolo al cattivo del film Killers of the Flower ...Robert De Niro ha nuovamente attaccato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la conferenza stampa che si è tenuta a Cannes per Killers Of The Flower Moon.